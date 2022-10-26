"Хуаньцю Шибао": Евросоюз ждет "настоящее испытание" с началом отопительного сезона
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Евросоюз, который ввел санкции против России за спецоперацию на Украине, ждет настоящее испытание с началом отопительного сезона, пишет обозреватель китайской газеты "Хуаньцю Шибао" Чжэн Тао.
"Экономические перспективы еврозоны становятся все мрачнее, но настоящим испытанием станет отопительный сезон, который начнется после октября. В это время и промышленность, и население столкнутся с большими проблемами в области потребления газа и электроэнергии", — отмечается в статье.
По словам автора, когда в начале спецоперации ЕС "поклялся дать решительный отпор эскалации конфликта", он, вероятно, забыл, что его защита не может быть обеспечена без участия России.
"Пляска под дудку Америки и введение односторонних санкций против Кремля не соответствует коренным интересам блока стран", — подчеркнул обозреватель.
Политика Евросоюза привела к тому, что блок сейчас вынужден закупать СПГ у Соединенных Штатов по цене в четыре раза выше внутренней. Это можно назвать "актом самоубийства", отмечает автор.
На этом фоне в Европе происходит усиление внутренней борьбы. Некоторые страны, менее пострадавшие от контрмер Москвы, не хотят жертвовать собой, другие — вообще не согласны с санкциями и даже проявляют признаки "перехода на сторону противника", говорится в статье.
Кроме того, по словам автора, обратный эффект ограничительных мер также углубил раскол между народом и политическими кругами в Европе.
https://1prime.ru/energy/20221026/838586984.html