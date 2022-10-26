БРЮССЕЛЬ, 26 окт — ПРАЙМ. Значительный рост поставок газа из России в Европу через территорию Турции потребует строительства еще одного газопровода, заявил профессор Брюссельского свободного университета и эксперт в области энергетической геополитики Самюэль Фюрфари. Эксперт отметил важность поставок российского газа на Балканы через Турцию

"Инфраструктура существует, по крайней мере, частично, и поставки газа могут быть немного увеличены с учётом ее нынешних возможностей, однако любое значительное увеличение (поставок) будет означать большие работы для увеличение вдвое количества существующих газопроводов или установку намного более крупных (газопроводов)", — отметил он.

Фюрфари полагает, что это связано с огромным потенциальным спросом, поскольку до теракта трубопровод "Северный поток — 1" только в Германию поставлял 110 миллиардов кубометров газа помимо поставок в Западную Европу через Белоруссию и Украину. Возможности турецкого газопровода в 10 раз меньше "Северного потока — 1", поэтому он не сможет полностью заменить поставки газа через российский газопровод.

По мнению эксперта, новый газопровод так же может быть разрушен или стать целью саботажа, как и любой другой газопровод, и его охрана будет зависеть от стран, по территории которых он будет пролегать.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.