МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. В Николаевской области Украины в среду начались стабилизационные отключения электроэнергии, график действует в отношении всех групп потребителей, сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким. Украинский конфликт усугубил ситуацию в энергетике, заявила премьер Италии

"В целях стабилизации электросети по Николаевской области утром 26 октября электричество вынуждены отключить у всех 10 групп потребителей. Стабилизационные отключения начаты в 8 часов утра", — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кима, график может меняться, оператор системы распределения АО "Николаевоблэнерго" направить оперативную информацию. Оператор отметил, что список групп потребителей разделен по общинам региона, поселкам.

Вооруженные Силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.