МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Россия и МАГАТЭ находятся в весьма конструктивном диалоге, намерены его продолжить, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Россия передала МАГАТЭ замечания по идее защитной зоны вокруг ЗАЭС

"Мы находимся в весьма конструктивном диалоге с МАГАТЭ и намерены продолжать это делать", — ответил пресс-секретарь российского лидера на вопрос об отношении Кремля к планам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и экспертов агентства посетить Украину в свете данных о "грязной бомбе".

"Грязная бомба" — контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества, при подрыве которого радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях.

По данным Минобороны России, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.

Постпред России в Вене Михаил Ульянов ранее сообщал, что специалисты МАГАТЭ намерены в ближайшие дни направиться в Киев и Желтые воды после предупреждений Москвы о подготовке Украиной "грязной бомбы", предварительные итоги посещения экспертов МАГАТЭ Украины могут быть в течение нескольких недель