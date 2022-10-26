В Кремле отметили конструктивный диалог России и МАГАТЭ
Песков заявил, что Россия находится в конструктивном диалоге с МАГАТЭ
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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Россия и МАГАТЭ находятся в весьма конструктивном диалоге, намерены его продолжить, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы находимся в весьма конструктивном диалоге с МАГАТЭ и намерены продолжать это делать", — ответил пресс-секретарь российского лидера на вопрос об отношении Кремля к планам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и экспертов агентства посетить Украину в свете данных о "грязной бомбе".
"Грязная бомба" — контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества, при подрыве которого радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях.
По данным Минобороны России, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
Постпред России в Вене Михаил Ульянов ранее сообщал, что специалисты МАГАТЭ намерены в ближайшие дни направиться в Киев и Желтые воды после предупреждений Москвы о подготовке Украиной "грязной бомбы", предварительные итоги посещения экспертов МАГАТЭ Украины могут быть в течение нескольких недель
https://1prime.ru/energy/20221026/838593168.html
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