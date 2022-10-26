МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Диверсиями, подобными произошедшей на "Северных потоках", уничтожается общеевропейская энергетическая сеть, заявил президент России Владимир Путин. Путин считает конфликтный потенциал в мире очень высоким

"Не гнушаются даже прямыми диверсиями. Имею в виду организацию взрывов на международных газовых магистралях "Северного потока". Фактически речь идет об уничтожении общеевропейской энергетической инфраструктуры", — сказал он.

Президент констатировал, что такие акты совершаются невзирая на то, что они наносят колоссальный ущерб европейской экономике, значительно ухудшают условия жизни миллионов людей.

"И, на самом деле, помалкивают по поводу того, а кто же это сделал, кто заинтересован в этом", — отметил Путин.

Теракты на Северных потоках произошли 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.