БРЮССЕЛЬ, 26 окт — ПРАЙМ. После теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" потенциальный спрос Европы на газ по "Турецкому потоку" огромен, заявил РИА Новости специалист по геополитике энергетики, профессор Брюссельского свободного университета Самуэль Фурфари. Рост поставок через Турцию потребует нового газопровода, считает эксперт

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию. Сейчас газ в Турцию поставляется по газопроводу "Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что эта система имеет потенциал к расширению при необходимости.

"Потенциальный спрос огромен. До диверсии возможные поставки "Северных потоков 1 и 2" в Германию составляли 110 миллиардов кубометров в год. Один только "Северной поток 1" поставлял 55 миллиардов кубических метров газа, не считая (объемы — ред.) газа, поступающего в Западную Европу через Белоруссию и Украину", — сказал Фурфари.

При этом эксперт отметил, что к газовому хабу в Турции может быть подсоединен Трансадриатический газопровод (в него газ поступает через Турцию и далее идет через Грецию и Албанию в Италию), однако его возможности в 10 раз меньше, чем у "Северных потоков".

Сам "Турецкий поток" имеет мощность почти в два раза меньше, чем "Северный поток 1". По этой причине "турецкий вариант", независимо от страны-поставщика газа, не сможет полностью заменить "Северный поток 1".

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.