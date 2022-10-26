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"Юнипро" за девять месяцев увеличила выработку электроэнергии
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Выработка электроэнергии "Юнипро" за январь-сентябрь составила 39,7 миллиарда кВт.ч, что на 21,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. Производство... ПРАЙМ, 26.10.2022
энергетика, новости, электроэнергия, юнипро, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Выработка электроэнергии "Юнипро" за январь-сентябрь составила 39,7 миллиарда кВт.ч, что на 21,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.
Производство тепловой энергии относительно января-сентября 2021 снизилось на 13% в связи с погодными условиями и составило 1,24 миллиона Гкал.