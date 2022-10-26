МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Выработка электроэнергии "Юнипро" за январь-сентябрь составила 39,7 миллиарда кВт.ч, что на 21,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. "Энел Россия" за девять месяцев сократила выработку электроэнергии

Производство тепловой энергии относительно января-сентября 2021 снизилось на 13% в связи с погодными условиями и составило 1,24 миллиона Гкал.