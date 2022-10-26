МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. "Энел Россия" за январь-сентябрь сократила выработку электроэнергии на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 15,98 миллиарда кВт.ч, следует из материалов компании. "Юнипро" за девять месяцев увеличила выработку электроэнергии

В том числе Конаковская ГРЭС уменьшила выработку на 9,3%, Невинномысская ГРЭС — на 3,8%, Среднеуральская ГРЭС — на 4,1%.

Чистый отпуск электроэнергии за тот же период составил 15,152 миллиарда кВт.ч, что ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 5,1%. Продажи тепла сократились на 1,9% и составили 2,696 миллиона Гкал.