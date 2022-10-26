АШХАБАД, 26 окт — ПРАЙМ. Туркменистан имеет хорошие перспективы поставок природного газа в Европу, заявил в среду в Ашхабаде государственный министр – председатель госконцерна "Туркменгаз" Батыр Аманов.
Выступая на международной нефтегазовой конференции "Нефть и газ Туркменистана — 2022" он отметил, Туркменистан экспортирует природный газ в северном направлении в Российскую Федерацию и в восточном направлении в Китай.
"Туркменистан является надежным экспортером газа и ключевым игроком на мировой энергетической арене, имеет большие перспективы поставок природного газа в европейском направлении", — подчеркнул Аманов.
Он также заявил, что "учитывая большой спрос на природный газ на мировом рынке энергоносителей, госконцерн "Туркменгаз" готов к сотрудничеству для дальнейшей диверсификации маршрутов поставок на международные энергетические рынки для укрепления региональной энергетической безопасности".
Туркмения по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира наряду с Россией, Ираном и Катаром.
https://1prime.ru/energy/20221026/838597505.html
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