АШХАБАД, 26 окт — ПРАЙМ. Туркменистан имеет хорошие перспективы поставок природного газа в Европу, заявил в среду в Ашхабаде государственный министр – председатель госконцерна "Туркменгаз" Батыр Аманов. Нефть и газ сохранят статус основных источников энергии, считают в CNPC

Выступая на международной нефтегазовой конференции "Нефть и газ Туркменистана — 2022" он отметил, Туркменистан экспортирует природный газ в северном направлении в Российскую Федерацию и в восточном направлении в Китай.

"Туркменистан является надежным экспортером газа и ключевым игроком на мировой энергетической арене, имеет большие перспективы поставок природного газа в европейском направлении", — подчеркнул Аманов.

Он также заявил, что "учитывая большой спрос на природный газ на мировом рынке энергоносителей, госконцерн "Туркменгаз" готов к сотрудничеству для дальнейшей диверсификации маршрутов поставок на международные энергетические рынки для укрепления региональной энергетической безопасности".

Туркмения по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира наряду с Россией, Ираном и Катаром.