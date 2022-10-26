ВАШИНГТОН, 26 окт — ПРАЙМ. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что в четверг, 27 октября, прибудет в штаб-квартиру ООН с целью обсуждения вопроса о создании безопасной зоны вокруг находящейся под контролем России Запорожской АЭС. В Кремле отметили конструктивный диалог России и МАГАТЭ

"Завтра я покину вас всего на несколько часов, прежде чем вернусь обратно, чтобы отправиться в Совет Безопасности ООН и вновь провести обсуждения в целях скорого установления безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС", — заявил он в ходе выступления на международной министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке" в Вашингтоне.