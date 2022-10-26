МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Мировое сообщество переживает беспрецедентный энергетический кризис, заявил в среду глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль на международной министерской встрече МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке" в Вашингтоне. Энергокризис в Австрии привел к закрытию ряда производств, заявил посол

"Сегодня мы столкнулись с тем, что мир переживает беспрецедентный энергетический кризис. Причина этому очень проста — Россия, которая вторглась на Украину, была страной номер один в вопросе экспорта газа на мировые рынки", — сказал глава агентства, призвав европейские страны отложить пересмотр своей политики в сфере использования мирного атома.

Как отмечает Бироль, из-за происходящих в мире событий страны Европы столкнулись с перебоями в поставках энергоресурсов, что сделает предстоящую зиму для них "тяжелой", однако следующую — "возможно, еще более тяжелой".

"В этой связи я призываю власти таких стран, как Германия и Бельгия, отложить пересмотр своей политики в сфере применения ядерной энергии…Я считаю, что время атомной энергии вернется", — указал глава МЭА