МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Добыча угля в России в сентябре снизилась в годовом выражении на 1,5%, до 35,6 миллиона тонн, за девять месяцев снизилась на 1,6% — до 313 миллионов тонн, сообщил Росстат. Экспорт угля из России упал на 8,6 процента за семь месяцев

"В сентябре 2022 года добыто 35,6 миллиона тонн угля всех сортов, что на 1,5% меньше, чем в сентябре 2021 года, но на 2,3% больше, чем в августе 2022 года", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что за девять месяцев 2022 года добыто 313 миллионов тонн угля всех сортов, что на 1,6% меньше, чем за январь-сентябрь 2021 года.

В частности, добыча каменного угля всех видов (включая антрацит, коксующийся уголь и прочий каменный уголь) в сентябре 2022 года составила 27,7 миллиона тонн, снизившись по сравнению с сентябрем 2021 года на 8,5%, а по сравнению с августом 2022 года – на 1,1%. За девять месяцев 2022 года его добыто 252 миллиона тонн, что на 5,4% меньше, чем за январь-сентябрь 2021 года.

Добыча антрацита составила 1,8 миллиона тонн, что на 25,2% меньше, чем в сентябре 2021 года, и на 4% меньше, чем в августе 2022 года. Добыча антрацита за девять месяцев 2022 года снизилась на 0,3% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года и составила 18,7 миллиона тонн.

Добыча коксующегося угля выросла по сравнению с сентябрем 2021 года и августом 2022 года на 8,8% и на 5,7% соответственно, составив 8,7 миллиона тонн. За девять месяцев 2022 года его добыто 75,3 миллиона тонн, что на 6,5% больше, чем за январь-сентябрь 2021 года.