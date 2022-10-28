Рафаэль Гросси: в ближайшие дни МАГАТЭ начнет проверку информации о "грязной бомбе" на Украине
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. МАГАТЭ начнет проверку утверждений о подготовке "грязной бомбы" на Украине в ближайшие дни, заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
По его словам, инспекторы в пути.
"В ближайшие пару дней", — сказал он, отвечая на вопрос, когда эксперты начнут работу.
"Один из объектов мы посещали в сентябре — объект по разработке и развитию под Киевом. Мы вновь его посетим", — указал он.
Гросси отметил, что обычно МАГАТЭ ищет обогащенный уран, плутоний, торий. "В этом случае упоминаются определенные изотопы — цезий и стронций. В этот раз мы будем выполнять другую работу", — сказал гендиректор МАГАТЭ.
Также Гросси сообщил, что МАГАТЭ разместит больше экспертов на объектах Украины.
"Мы будем направлять больше экспертов МАГАТЭ на другие объекты на Украине", — сказал Гросси.
В числе этих объектов он назвал ЧАЭС, Хмельницкую, Южно-Украинскую АЭС.
Вместе с тем гендиректор МАГАТЭ выразил надежду, что создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС — это вопрос дней.
По его словам, он по-прежнему чрезвычайно обеспокоен ситуацией на ЗАЭС.
"Мы подошли к моменту, когда все согласны с тем, что должна быть установлена зона безопасности. Мы обсуждаем ее параметры. Но эти дискуссии занимают слишком много времени. Мы уже должны были создать зону безопасности. И это был один из главных моих посылов членам СБ ООН. Надеюсь, что ее создание — это вопрос дней", — сказал Гросси журналистам.
https://1prime.ru/energy/20221028/838618983.html