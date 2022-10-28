МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. МАГАТЭ начнет проверку утверждений о подготовке "грязной бомбы" на Украине в ближайшие дни, заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Глава МАГАТЭ обсудит в Совбезе ООН создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС

По его словам, инспекторы в пути.

"В ближайшие пару дней", — сказал он, отвечая на вопрос, когда эксперты начнут работу.

"Один из объектов мы посещали в сентябре — объект по разработке и развитию под Киевом. Мы вновь его посетим", — указал он.

Гросси отметил, что обычно МАГАТЭ ищет обогащенный уран, плутоний, торий. "В этом случае упоминаются определенные изотопы — цезий и стронций. В этот раз мы будем выполнять другую работу", — сказал гендиректор МАГАТЭ.

Также Гросси сообщил, что МАГАТЭ разместит больше экспертов на объектах Украины.

"Мы будем направлять больше экспертов МАГАТЭ на другие объекты на Украине", — сказал Гросси.

В числе этих объектов он назвал ЧАЭС, Хмельницкую, Южно-Украинскую АЭС.

Вместе с тем гендиректор МАГАТЭ выразил надежду, что создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС — это вопрос дней.

По его словам, он по-прежнему чрезвычайно обеспокоен ситуацией на ЗАЭС.

"Мы подошли к моменту, когда все согласны с тем, что должна быть установлена зона безопасности. Мы обсуждаем ее параметры. Но эти дискуссии занимают слишком много времени. Мы уже должны были создать зону безопасности. И это был один из главных моих посылов членам СБ ООН. Надеюсь, что ее создание — это вопрос дней", — сказал Гросси журналистам.