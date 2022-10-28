БРЮССЕЛЬ, 28 окт — ПРАЙМ. Евросоюзу важно развивать рынок электромобилей и инфраструктуру зарядок, чтобы убрать с рынка новые машины с двигателем внутреннего сгорания к 2035 году, говорится в релизе Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Евросоюз держит курс на декарбонизацию, заявил испанский министр энергетики

Представители Совета стран ЕС и Европарламента предварительно договорились установить для Евросоюза новую цель — постепенно довести до нуля к 2035 году выбросы CO2 от новых автомобилей и фургонов, продаваемых в союзе. Если автопроизводители захотят продавать новые машины с двигателями внутреннего сгорания, они должны будут платить надбавку за выбросы, превышающие установленные цели. Эти правила теперь должны официально одобрить отдельно Совет ЕС и Европарламент.

Договоренность "фактически запретит продажу традиционных автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания", пишет ACEA. В прошлом году каждый пятый новый автомобиль, реализованный в ЕС, был оснащен устройством для зарядки. Прогнозируется, что к 2030 году это число вырастет до трех автомобилей из пяти, пишет ACEA.

"Не заблуждайтесь, европейская автомобильная промышленность готова справиться с вызовом предоставления автомобилей и фургонов с нулевыми выбросами. Однако сейчас мы заинтересованы в том, чтобы условия, необходимые для достижения этой цели, нашли свое отражение в политике ЕС. К ним относятся обилие возобновляемой энергии, бесшовная сеть частной и общественной инфраструктуры зарядки и доступ к сырью", — сказал президент ACEA и генеральный директор BMW Оливер Зипсе, чьи слова приводятся в релизе.

Автопроизводители готовы сотрудничать с политиками ЕС для решения серьезных социальных и промышленных вызовов, которые несет эта трансформация, отмечается в релизе.

"Теперь мы должны вместе работать над политикой, которая гарантирует доступ к сырью, необходимому для электромобилей, делает электромобили доступными продуктами массового рынка, смягчает негативные последствия для занятости и позволяет гражданам Европы быстро и легко заряжать свой электромобиль", — цитируются слова генерального директора ACEA Сигрид де Врис.