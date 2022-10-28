Оператор новой АЭС в Финляндии уточнил причину поломки
Оператор финской АЭС "Олкилуото-3" уточнил причину поломки на станции
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 окт — ПРАЙМ. Компания Teollisuuden Voima (TVO), являющаяся оператором финской АЭС "Олкилуото-3", уточнила причину поломки, о которой сообщалось 18 октября.
"Трещины в несколько сантиметров были обнаружены во всех четырех насосах питательной воды. Основная причина трещин, обнаруженных в крыльчатках насосов, до сих пор неизвестна. О возможном влиянии на график (вывода АЭС в эксплуатацию) будет сообщено, как только будут доступны результаты исследования", — заявляет TVO.
Как ранее сообщала компания, во время работ по техническому обслуживанию станции были обнаружены повреждения насосов питательной воды, что и стало причиной задержки ввода в эксплуатацию.
Третий энергоблок с мая находится в тестовой эксплуатации.
АЭС Олкилуото — атомная электростанция в Западной Финляндии. Станция расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на острове Олкилуото. Два уже действующих реактора производят 16% потребляемой Финляндией энергии.
https://1prime.ru/energy/20221028/838630149.html
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