ХЕЛЬСИНКИ, 28 окт — ПРАЙМ. Компания Teollisuuden Voima (TVO), являющаяся оператором финской АЭС "Олкилуото-3", уточнила причину поломки, о которой сообщалось 18 октября. Новая АЭС в Финляндии запустится позже запланированного

"Трещины в несколько сантиметров были обнаружены во всех четырех насосах питательной воды. Основная причина трещин, обнаруженных в крыльчатках насосов, до сих пор неизвестна. О возможном влиянии на график (вывода АЭС в эксплуатацию) будет сообщено, как только будут доступны результаты исследования", — заявляет TVO.

Как ранее сообщала компания, во время работ по техническому обслуживанию станции были обнаружены повреждения насосов питательной воды, что и стало причиной задержки ввода в эксплуатацию.

Третий энергоблок с мая находится в тестовой эксплуатации.

АЭС Олкилуото — атомная электростанция в Западной Финляндии. Станция расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на острове Олкилуото. Два уже действующих реактора производят 16% потребляемой Финляндией энергии.