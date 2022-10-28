МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Дефицит электроэнергии в Киеве достигает 50%, сообщил мэр города Виталий Кличко. В Киеве введут "беспрецедентные" экстренные ограничения энергии

"На сегодняшний день дефицит электроэнергии в нашем городе колеблется от 25% до 50%", — заявил градоначальник. Разброс в показателях он объяснил разницей нагрузки на сеть в пиковые часы и в ночное время.

Кличко со ссылкой на столичных энергетиков заявил, что электроснабжение столицы может быть восстановлено в течение двух-трех недель.

Ранее в пятницу "Киевские региональные электросети" сообщили о введении беспрецедентных экстренных ограничений в Киеве из-за возникших повреждений в энергосистеме.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".

Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.