БРЮССЕЛЬ, 28 окт — ПРАЙМ. Городские власти Брюсселя передумали выключать уличное освещение в столице за полчаса до восхода солнца по соображениям безопасности, сообщил в пятницу бельгийский телеканал RTBF. В Бельгии начали отключать освещение на автотрассах для экономии

По его данным, три недели назад главы 19 муниципалитетов Брюсселя ради экономии электроэнергии решили выключать уличные фонари за полчаса до появления первых лучей солнца. Но многочисленные жалобы граждан, а также участившиеся происшествия на дорогах с участием пешеходов заставили власти пересмотреть свое решение.

"Управление движения Брюсселя зарегистрировало за эти недели 180 происшествий с участием пешеходов, связанных с недостаточным освещением или его отсутствием", — сообщает телеканал. По его данным, "погружение во мрак оказалось опасным для пешеходов и велосипедистов, особенно с учетом того, что речь идет о времени, когда люди направляются в школы или на работу".

Ранее федеральные и региональные власти в Бельгии объявили о целом ряде мер, направленных на снижение потребления электроэнергии на фоне резкого роста цен.

В частности, власти решили отключать ночное освещение госучреждений, сократить затраты на отопление. Власти Валлонского региона Бельгии начали отключать освещение на автотрассах после 22.00 (23.00 мск). При этом они пообещали сохранить освещение на опасных участках автотрасс, особенно на съездах.