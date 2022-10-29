Немецкая структура "Росатома" выиграла тендер на поставку урана в Бразилию
Немецкая структура "Росатома" INTERNEXCO GmbH выиграла тендер на поставку Бразилии 330 тонн урана
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Немецкая компания INTERNEXCO GmbH, входящая в структуру российской корпорации Росатом, выиграла тендер на поставку Бразилии 330 тонн гексафторида урана, сообщила бразильская атомная корпорация Industrias Nucleares do Brasil.
"Конкурсная комиссия объявляет компанию INTERNEXCO GmbH победителем данного конкурса", — говорится в отчете на сайте бразильской корпорации.
Согласно условиям тендера, компания-победитель поставит Бразилии 330 000 килограммов природного гексафторида урана в период с февраля по август 2023 года. INTERNEXCO GmbH также должна будет определить предприятие, которое проведет обогащение минерала.
INTERNEXCO GmbH была основана в Германии в 1989 году и стала первой дочерней компанией АО "Техснабэкспорт" — внешнеторговой компании "Росатома".
https://1prime.ru/energy/20221029/838637702.html
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