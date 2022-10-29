МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Немецкая компания INTERNEXCO GmbH, входящая в структуру российской корпорации Росатом, выиграла тендер на поставку Бразилии 330 тонн гексафторида урана, сообщила бразильская атомная корпорация Industrias Nucleares do Brasil. Посол спрогнозировал рекордный товарооборот России и Бразилии в 2022 году

"Конкурсная комиссия объявляет компанию INTERNEXCO GmbH победителем данного конкурса", — говорится в отчете на сайте бразильской корпорации.

Согласно условиям тендера, компания-победитель поставит Бразилии 330 000 килограммов природного гексафторида урана в период с февраля по август 2023 года. INTERNEXCO GmbH также должна будет определить предприятие, которое проведет обогащение минерала.

INTERNEXCO GmbH была основана в Германии в 1989 году и стала первой дочерней компанией АО "Техснабэкспорт" — внешнеторговой компании "Росатома".