МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что Вашингтон утратил лидерские позиции в сфере коммерческих ядерных технологий, об этом он заявил, выступая в пятницу в Фонде Карнеги в США. Гросси заявил о скором начале проверки МАГАТЭ данных о "грязной бомбе"

Модератор указал, что США не такой влиятельный экономический игрок в сфере коммерческих ядерных технологий, как Россия и Китай.

"Это проблема для Америки. Она традиционно была лидером, она потеряла эти лидерские позиции", — отметил Гросси. По его информации, за последние 20 лет только 3% добавленных гигаватт приходятся на США.

По словам Гросси, основным поставщиком ядерных технологий является Россия, активно в этой сфере себя проявляет КНР. Им в этом помогает модель финансирования, которая позволяет быть более гибкими на международных рынках.

"Но я слышал, что глава минэнерго (Дженнифер Грэнхолм) сказала, что они (США) хотят вернуть лидерские позиции", — добавил гендиректор МАГАТЭ.

По его мнению, Вашингтон принимает "интересные" решения, чтобы поддержать ядерную энергетику.