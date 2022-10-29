МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Есть несколько важных деталей, которые полностью отличают нынешний "энергетический кризис", разворачивающийся в глобальном масштабе, от нефтяных кризисов 1970-х годов и превращают его в "самый опасный" энергетический кризис для современного мира, написал обозреватель Sabah Керем Алкин. "Под большим вопросом". Киев может остаться без поддержки США

Он подчеркнул, что сейчас в уравнении глобального энергетического кризиса присутствует не только нефть, но и природный газ, уголь и атомная энергетика.

Еще один важный момент заключается в том, что современный энергетический кризис также является кризисом "энергетической трансформации", сказал Алкин.

"Те страны, которые стремились решить проблемы "высокой инфляции", вызванной глобальными ценами на энергоносители и продовольствие с помощью повышения процентных ставок центральными банками, стали виновниками существенного увеличения стоимости кредитов. Поэтому затраты на важные инвестиции в возобновляемые источники энергии, такие как солнце, ветер, геотермальная энергетика и гидроэнергетика, значительно выросли", — объяснил обозреватель.

Однако продолжающийся глобальный энергетический кризис лишний раз подтверждает то, насколько важно для ведущих экономик мира ускорить переход к возобновляемым источникам энергии и "зеленой энергетической трансформации". К сожалению, из-за экономистов, настаивающих на неолиберальной ортодоксальной политике, а также поддерживаемых ими центральных банков и экономических администраций "переход к зеленой энергии" и глобальные цели "устойчивого развития" находятся под угрозой, отмечается в материале.

Третья деталь состоит в том факте, что нефтяной кризис 1970-х годов был "кризисом цен", однако на этот раз глобальный энергетический кризис представляет собой скорее региональный и глобальный "кризис поставок".

Еще одним рискованным вопросом практически для всех континентов является гидроэнергетика. Проблема засухи, еще более усилившая свое воздействие в связи с глобальным изменением климата и Ла-Нинья, с начала прошлого лета представляет значительный риск с точки зрения гидроэнергетических мощностей Европы и даже охлаждения атомных электростанций. По этой причине тот факт, что в период чрезмерных колебаний цен на природный газ и уголь в глобальном масштабе гидроэнергетические и атомноэнергетические мощности тоже колеблются, сталкивает мир, по выражению исполнительного директора Международного энергетического агентства, доктора Фатиха Бирола, с первым настоящим энергетическим кризисом. "Двойные стандарты". Forbes назвал виновника "заоблачных цен" на газ в ЕС

Он подчеркнул, что именно опасения о том, что предложение на мировых рынках СПГ не сможет покрыть спрос, а также сокращения добычи ведущими производителями нефти спровоцировали "первый настоящий энергетический кризис" в мире.

Как отмечает Алкин, эксперты предрекают начало бури главного кризиса осенью 2023-го, а его пик — в зимние месяцы 2024-го.

Если долгожданная теплая осень затянется, то Европе очень повезет, и тогда она сможет пережить ближайшую зиму с небольшим ущербом. Однако будет очень проблематично вновь наполнить хранилища природного газа, которые к концу весны 2023 года, как ожидается, опустеют до отметки 25-35%.

Обозреватель Sabah подчеркнул, что если решение ОПЕК о сокращении добычи на два миллиона баррелей будет устойчивым, то мы будем наблюдать постоянное влияние цен на энергоносители как на индекс цен производителей (инфляцию затрат), так и на индекс потребительских цен (инфляцию спроса).