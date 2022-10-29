МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Украинские десантники в ночь с пятницы на субботу хотели высадиться недалеко от Запорожской атомной электростанции, однако попытка была отбита, рассказал РИА новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Запорожскую АЭС при необходимости можно быстро запустить, заявили власти

По его словам, вражеские войска понесли потери, им пришлось отступить.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о том, что станция переходит в собственность и под управление России.