Российские военные отбили попытку украинского десанта высадиться у ЗАЭС
Российские военные отбили попытку украинского десанта высадиться в районе Запорожской АЭС
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Украинские десантники в ночь с пятницы на субботу хотели высадиться недалеко от Запорожской атомной электростанции, однако попытка была отбита, рассказал РИА новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, вражеские войска понесли потери, им пришлось отступить.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о том, что станция переходит в собственность и под управление России.
https://1prime.ru/energy/20221029/838639258.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.