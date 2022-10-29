МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Пожар на электроподстанции Высоково в Нижнем Новгороде привел к отключению света в 300 домах, передает городская прокуратура. "Нужна только искра". Экономист Atlantico предрек скорый отказ от евро

"В результате происшествия без электроснабжения остались порядка 300 домов", — говорится в сообщении.

Пожар произошел утром в субботу, его причиной стала неисправность трансформатора. Борьба с огнем, площадь которого составила 75 квадратных метров, все еще продолжается.

В результате инцидента никто не пострадал.