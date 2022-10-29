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Пожар на электроподстанции в Нижнем Новгороде оставил без света 300 домов
Энергетика
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Пожар на электроподстанции Высоково в Нижнем Новгороде привел к отключению света в 300 домах, передает городская прокуратура. "В результате происшествия без электроснабжения... ПРАЙМ, 29.10.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Пожар на электроподстанции Высоково в Нижнем Новгороде привел к отключению света в 300 домах, передает городская прокуратура.
"В результате происшествия без электроснабжения остались порядка 300 домов", — говорится в сообщении.
Пожар произошел утром в субботу, его причиной стала неисправность трансформатора. Борьба с огнем, площадь которого составила 75 квадратных метров, все еще продолжается.
В результате инцидента никто не пострадал.