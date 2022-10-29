ТИРАСПОЛЬ, 29 окт — ПРАЙМ. Сокращение компанией "Молдовагаз" поставок газа в непризнанное Приднестровье, где расположена Молдавская ГРЭС, приведет к снижению поставок электроэнергии в Молдавию, заявил министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник. Приднестровье призвало Молдавию не сокращать поставки газа в республику

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну пригрозил сократить поставки газа в Приднестровье, если МГРЭС не будет поставлять Молдавии достаточно электроэнергии.

"Следует понять коллегам, что, если они сократят объём поставок газа, у нас ещё меньше будет возможностей по выработке электроэнергии для Молдовы. То есть занимать подобную неконструктивную позицию нельзя. И особенно, кстати, пытаясь в этом случае каким-то образом изменить, либо оспорить контрактные условия, из-за чего и так есть проблемы у "Молдовагаза". Усугублять ситуацию нельзя ни в коем случае", — сказал Оболоник в эфире телеканала "Первый Приднестровский".

По его словам, в Молдавии провели мероприятия по изысканию дополнительных объёмов газа, очевидно, в следствие экономии. "Эти объёмы газа нам передаются, и из них мы вырабатываем электроэнергию и выходим на параметры порядка 45-50% (от потребности Молдавии). Но это то, что мы можем сделать только из переданного ими газа, выработать электроэнергию, и никак иначе. Поскольку у нас этого ресурса нет", – отметил Оболоник.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.