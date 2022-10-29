"Укрэнерго" может отключить электричество по всей Украине
"Укрэнерго" допустило принудительные отключения света в вечерний пик по всей Украине
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Подача электроэнергии может быть ограничена по всей Украине в пиковые вечерние часы, сообщили в "Укрэнерго".
Как уточнила госкомпания, утром в субботу операторы систем распределения не получали указаний по аварийным отключениям из-за невысокой нагрузки на сети в теплый и выходной день.
"Впрочем, впереди вечерний пик потребления, во время которого в случае необходимости могут быть применены ограничения", — сообщается в телеграм-канале предприятия. При этом всех жителей Украины призвали сократить использование электроприборов вечером.
В сообщении также говорится, что работы по восстановлению поврежденной энергетической инфраструктуры все еще продолжаются в круглосуточном режиме. В скором времени будут упорядочены графики отключения потребителей, добавляется в публикации.
Ранее "Укрэнерго" сообщала, что введет беспрецедентные экстренные ограничения электроэнергии в Киеве и Киевской области в связи с серьезным дефицитом энергомощностей, вызванным повреждением инфраструктуры.
https://1prime.ru/energy/20221029/838640582.html
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