МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Подача электроэнергии может быть ограничена по всей Украине в пиковые вечерние часы, сообщили в "Укрэнерго". В Киеве введут "беспрецедентные" экстренные ограничения энергии

Как уточнила госкомпания, утром в субботу операторы систем распределения не получали указаний по аварийным отключениям из-за невысокой нагрузки на сети в теплый и выходной день.

"Впрочем, впереди вечерний пик потребления, во время которого в случае необходимости могут быть применены ограничения", — сообщается в телеграм-канале предприятия. При этом всех жителей Украины призвали сократить использование электроприборов вечером.

В сообщении также говорится, что работы по восстановлению поврежденной энергетической инфраструктуры все еще продолжаются в круглосуточном режиме. В скором времени будут упорядочены графики отключения потребителей, добавляется в публикации.

Ранее "Укрэнерго" сообщала, что введет беспрецедентные экстренные ограничения электроэнергии в Киеве и Киевской области в связи с серьезным дефицитом энергомощностей, вызванным повреждением инфраструктуры.