МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Цена на электроэнергию для населения останется неизменной до конца отопительного сезона, в частности до 31 марта 2023 года, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Жители Украины могут столкнуться с отключением электричества по всей стране

Днем ранее правительство Украины приняло постановление, в рамках которого предусмотрено продолжение действия специальных обязанностей, возложенных на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии. Таким образом, льготные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей будут сохраняться в течение осенне-зимнего периода, до 31 марта 2023 года.

"Несмотря на массированные обстрелы энергетической инфраструктуры, принято решение сохранить неизменными тарифы для населения, чтобы предотвратить дополнительную финансовую нагрузку на наших граждан. Благодарен каждому за своевременную оплату электроэнергии, это очень важно для стабильной работы наших энергокомпаний и оперативного проведения ремонтов объектов и оборудования, поврежденных из-за вражеских атак", — приводит слова Галущенко пресс-служба ведомства в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

По информации минэнерго, цены на электроэнергию для населения были понижены с 1 октября 2021 года. Фиксированный тариф для индивидуальных бытовых потребителей составляет — 1,44 грн/кВт час при потреблении до 250 кВтч в месяц и 1,68 грн/кВт час – свыше 250 кВт час в месяц. 1,68 грн/кВт час независимо от объема потребления – для коллективных бытовых потребителей, юридических лиц, тариф также действует в многоквартирных жилых домах при использовании электроэнергии для технических целей.

Ранее глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной рады Украины Андрей Герус призвал сограждан вовремя оплачивать счета за потребленную электроэнергию, чтобы у государства была возможность восстановить разрушенные объекты энергосистемы.