КИШИНЕВ, 29 окт — ПРАЙМ. Молдавия впервые закупила электроэнергию у оператора в Румынии вдвое дороже, чем в Приднестровье, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну. В Приднестровье заявили о возможном сокращении поставок энергии в Молдавию

"Сегодня госпредприятие Energocom впервые приобрело электроэнергию у OPCOM (румынский оператор рынка электроэнергии). На завтра было куплено в общей сложности, 875 МВтч со средней стоимостью 132 евро за МВтч", — сообщил Спыну в Telegram-канале.

По его словам, Energocom продолжит ежедневно закупать энергию у OPCOM для обеспечения энергетической безопасности нашей страны. Он подчеркнул, что важно продолжить экономить, чтобы обеспечить бесперебойность поставок и максимально низкую цену на электроэнергию.

Молдавия переживает энергокризис из-за роста цен на ресурсы. Власти страны заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником осталась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВт/ч. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Во вторник на станции произошла аварийная ситуация, из-за которой образовался дефицит электроэнергии, более 100 МВт.

На этой неделе власти Молдавии ввели режим жесткой экономии электричества в связи с энергокризисом.