МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В Финляндии готовятся предстоящей зимой к веерным отключениям электроэнергии в связи с нехваткой энергоресурсов и угрозе "смертей от холода", сообщает агентство Bloomberg. В Финляндии выделили средства на строительство забора на границе с Россией

Доля российской энергии в общем объеме поставок электроэнергии в страну невелика, тем не менее, ее потеря, как отмечает агентство, в значительной степени отразится на условиях жизни финнов и может привести к самым негативным последствиям.

В предстоящую зиму в Финляндии необходимо проводить запланированные отключения электроэнергии в некоторых регионах, заявил менеджер по сетевым операциям в финской электросетевой компании Fingrid Арто Пахкин. Если же этого не делать, то, по его словам, возможен крупномасштабный сбой, из-за которого "люди могут погибнуть" от холода.

Bloomberg напомнил, что зимой температура воздуха в Финляндии опускается до минус 20 градусов, а солнце в Хельсинки в самые темные месяцы года светит менее шести часов в день.