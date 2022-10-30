Гендиректор МАГАТЭ заявил о прогрессе в переговорах по Запорожской АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил о прогрессе в переговорах по зоне безопасности вокруг ЗАЭС
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Участники переговоров по созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС достигли прогресса, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Переговоры еще идут, и последнее решение еще не принято", — сообщил он итальянскому информационному агентству Nova.
Гросси уведомил ООН о срочности данного вопроса. При этом он добавил, что считает привлечение организации для участия в миссии на станции маловероятным.
"И по этой причине я еще и считаю, что пространство (для действий — ред.), которое МАГАТЭ смогло получить, действительно ценно", — отметил гендиректор.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о том, что станция переходит в собственность и под управление России.
https://1prime.ru/energy/20221030/838646143.html
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