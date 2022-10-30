МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Открывать собственные месторождения сланцевого природного газа предложил министр финансов Германии Кристиан Линднер. Итальянские фермеры прогнозируют рост цен на зерновые из-за спекуляций

По его мнению, властям страны на пороге дефицита энергоресурсов стоит изучить тему добычи газа методом гидравлического разрыва пласта (сланцевый газ). Он добавил, что сейчас этот метод в ФРГ под запретом, пишет Funke.

По мнению чиновника, стране можно на собственной территории добывать достаточное количество этого вида сырья без угрозы для питьевой воды. Он отметил, что гидроразрыв пласта при соблюдении всех необходимых экологических требований является достаточно безопасным.

Энергетический кризис не позволяет стране отказываться от этого метода: ставить идеологические соображения поверх экономических в этой ситуации — безответственно.

Линднер в беседе с изданием особо отметил, что на нескольких потенциальных месторождениях газ можно было бы добывать без каких-либо последствий. Зато уже через несколько лет такой метод добычи собственных ископаемых позволил бы покрывать достаточно большие потребности страны и экономики.

Напомним, что вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек резко отверг предложение о начале добычи сланцевого газа в стране. Тогда политик заявлял, что на доведение гипотетического проекта до итоговой безопасной реализации потребует "долгие годы".