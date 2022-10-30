МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Украина продолжает провокации на Запорожской АЭС, несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ, заявило в воскресенье Министерство обороны России. Гендиректор МАГАТЭ заявил о прогрессе в переговорах по Запорожской АЭС

Согласно информации, киевский режим за последние сутки произвел три обстрела города Энергодар и территории, прилегающей к станции, выпустив в общей сложности десять снарядов. Целью атаки является создание угрозы техногенной катастрофы, говорится в сообщении.

Добавляется, что российской артиллерии удалось подавить нападение. Радиационная обстановка на ЗАЭС остается в пределах нормы.

Запорожская атомная электростанция располагается на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о том, что станция переходит в собственность и под управление России.