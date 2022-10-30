АНКАРА, 30 окт — ПРАЙМ. Турция намерена провести в 2023 году буровые работы в ста скважинах на предмет разведки нефтяных и газовых месторождений, пишет в воскресенье газета Yeni Akit. "Дали заднюю"? В США пересмотрели хитрый план по российской нефти

Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Донмез сообщал, что стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов.

"Турция определила дорожную карту по разведке и бурению на 2023 год. Соответственно, геологоразведочные работы в Турции и за рубежом будут ускорены, чтобы удовлетворить потребности энергетического сектора в нефти, природном газе и геотермальных ресурсах, а также потребности промышленности в сырье. В рамках разведки нефти и природного газа будут проведены буровые работы в 100 скважинах на суше и собрано 2 500 квадратных километров трехмерных сейсмических данных", — сообщило издание.

Сообщается, что в рамках деятельности на суше важные мероприятия будут проводиться и на море.

"В морях, включая морские лицензионные участки Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), будут активизированы работы по сейсморазведке и бурению на нефть и природный газ. К концу 2023 года общее количество морских буровых будет увеличено до 26. В этом контексте в следующем году будет проведено 14 морских буровых работ и собрано 15 тысяч 900 квадратных километров трехмерных сейсмических данных в морских районах", — уточнила газета.