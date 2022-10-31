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2022
https://1prime.ru/energy/20221031/838653871.html
На Украине ввели режим экстренных отключения электроэнергии
Энергетика
Новости
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. В связи с ударами по критической инфраструктуре Украины в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии, сообщили в офисе президента страны Владимира Зеленского. "Из-за... ПРАЙМ, 31.10.2022
энергетика, энергосети, новости, украина, экстренные отключения, электроэнергия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. В связи с ударами по критической инфраструктуре Украины в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии, сообщили в офисе президента страны Владимира Зеленского.
"Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии", — написал в своем Telegram-канале замруководителя офиса Кирилл Тимошенко.
Он отметил, что массированные удары были нанесены по объектам энергосистемы в ряде областей Украины.
Воздушная тревога в понедельник утром была объявлена по всей территории Украины.