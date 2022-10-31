МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. В связи с ударами по критической инфраструктуре Украины в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии, сообщили в офисе президента страны Владимира Зеленского. "Укрэнерго" не исключило перевод плановых отключений в аварийные

"Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии", — написал в своем Telegram-канале замруководителя офиса Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что массированные удары были нанесены по объектам энергосистемы в ряде областей Украины.

Воздушная тревога в понедельник утром была объявлена по всей территории Украины.