КИШИНЕВ, 31 окт — ПРАЙМ. Снижение тарифа на газ для внутренних потребителей в Молдавии не представляется возможным, заявил в понедельник глава предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан. Молдавия закупила энергию в Румынии вдвое дороже, чем в Приднестровье

Ранее топ-менеджер сообщил, что закупочная цена на российский газ для Молдавии в ноябре составит 821 доллар за тысячу кубометров, что на 210 долларов меньше, чем в октябре. В октябре республика закупала газ по 1031 доллару за тысячу кубометров. Контракт "Газпрома" с предприятием "Молдовагаз" предусматривает наличие двух формул расчета цены. С апреля по сентябрь стоимость газа складывается из 70% от среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% от цены нефтяной корзины. С октября по март 70% стоимости приходится на нефтяную корзину, а 30% — уже на среднюю цену газа.

"На сегодняшний день, даже в условиях изменения контрактной формулы стоимости, цена на поставку природного газа для конечных потребителей не может быть снижена по причине того, что общий размер накопленных тарифных отклонений предприятия за период январь-сентябрь 2022 года составляет 5,095 миллиарда леев (около 260 миллионов долларов), которые по законодательству должны быть компенсированы через включение в тариф на протяжении достаточно длительного периода времени с целью уменьшить их давление на тариф и, как следствие, на потребителей", — написал Чебан в своем Telegram-канале.

Глава "Молдовагаза" отметил, что фактические предпосылки для пересмотров тарифов для конечного потребителя на фоне снижения закупочных цен появятся после полной компенсации накопленных отрицательных тарифных отклонений. Эксперт назвал решение дать кредит "Молдовагазу" опасным и сомнительным

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа "Молдовагаз" начал отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.