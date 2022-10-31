Глава "Молдовагаза" Чебан: снижение внутреннего тарифа на газ для потребителей невозможно
КИШИНЕВ, 31 окт — ПРАЙМ. Снижение тарифа на газ для внутренних потребителей в Молдавии не представляется возможным, заявил в понедельник глава предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан.
Ранее топ-менеджер сообщил, что закупочная цена на российский газ для Молдавии в ноябре составит 821 доллар за тысячу кубометров, что на 210 долларов меньше, чем в октябре. В октябре республика закупала газ по 1031 доллару за тысячу кубометров. Контракт "Газпрома" с предприятием "Молдовагаз" предусматривает наличие двух формул расчета цены. С апреля по сентябрь стоимость газа складывается из 70% от среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% от цены нефтяной корзины. С октября по март 70% стоимости приходится на нефтяную корзину, а 30% — уже на среднюю цену газа.
"На сегодняшний день, даже в условиях изменения контрактной формулы стоимости, цена на поставку природного газа для конечных потребителей не может быть снижена по причине того, что общий размер накопленных тарифных отклонений предприятия за период январь-сентябрь 2022 года составляет 5,095 миллиарда леев (около 260 миллионов долларов), которые по законодательству должны быть компенсированы через включение в тариф на протяжении достаточно длительного периода времени с целью уменьшить их давление на тариф и, как следствие, на потребителей", — написал Чебан в своем Telegram-канале.
Глава "Молдовагаза" отметил, что фактические предпосылки для пересмотров тарифов для конечного потребителя на фоне снижения закупочных цен появятся после полной компенсации накопленных отрицательных тарифных отклонений.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа "Молдовагаз" начал отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
https://1prime.ru/energy/20221031/838655492.html