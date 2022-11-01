Чистая прибыль Saudi Aramco по итогам девяти месяцев выросла в 1,7 раза
Чистая прибыль Saudi Aramco по итогам девяти месяцев выросла до 130,342 миллиарда долларов
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Саудовская государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco по итогам трех кварталов текущего года получила чистую прибыль на уровне 130,342 миллиарда долларов, что почти в 1,7 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в сообщении компании.
Свободный денежный поток Saudi Aramco за девять месяцев вырос в 1,6 раза, до 110,207 миллиарда долларов, сообщает компания.
https://1prime.ru/energy/20221101/838665501.html
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