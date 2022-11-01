МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Саудовская государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco по итогам трех кварталов текущего года получила чистую прибыль на уровне 130,342 миллиарда долларов, что почти в 1,7 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в сообщении компании. ExxonMobil утроил прибыль за девять месяцев

Свободный денежный поток Saudi Aramco за девять месяцев вырос в 1,6 раза, до 110,207 миллиарда долларов, сообщает компания.