Shell завершила продажу доли в активах на Филиппинах
Энергетическая компания Shell завершила продажу доли в активах на месторождении Малампая
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Англо-нидерландская энергетическая компания Shell завершила продажу доли в активах на месторождении Малампая на Филиппинах компании Malampaya Energy XP, следует из пресс-релиза Shell.
"После согласия партнеров по совместному предприятию и одобрения регулирующих органов Shell Petroleum N.V. (Shell Petroleum) завершила продажу своей 100-процентной доли в Shell Philippines Exploration B.V (SPEX) компании Malampaya Energy XP Pte Ltd, которая является дочерней компанией Prime Infrastructure Capital Inc", — говорится в сообщении.
SPEX по-прежнему будет владеть 45% операционной доли в сервисном контракте 38 (SC38) и будет оператором газового месторождения Малампая.
Другими членами сервисного контракта 38 являются UC38 LLC, дочерняя компания Udenna Corporation, и PNOC Exploration Corporation (PNOC EC). Им соответственно принадлежат 45% и 10% долей участия.
Shell — британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штаб-квартира находятся в Гааге, Нидерланды.
https://1prime.ru/energy/20221101/838666051.html
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