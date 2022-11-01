МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Западные интернет-СМИ, включая популярную американскую онлайн-платформу Reddit и издание 19Fortyfive, обсуждают информацию основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что экс-премьер Британии Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на "Северных потоках" с текстом "все сделано". Британия отказалась признать причастность к терактам на "Северных потоках"

"Как русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы "Северного потока" совместно с США? Потому что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену, в котором говорилось: "Все сделано", через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал", — написал Дотком на своей странице в Twitter.

Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил информацию.

Западные мейнстрим-СМИ при этом никак не освещают заявления Доткома. Официальных подтверждений этой информации не поступало.

Немецко-финский предприниматель Ким Дотком ранее попадал в поле внимания ФБР, в том числе был задержан по запросу бюро и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. США требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он сейчас проживает и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2".

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".