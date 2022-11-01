МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в Финляндии снизилось в октябре на восемь процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщила финская электросетевая компания Fingrid. Новые грани эгоизма: Европа придумала, у кого еще отнять газ

"По предварительным расчетам Fingrid, в октябре было потреблено на 8% меньше электроэнергии, чем год назад", — сказано в пресс-релизе. По мнению энергетиков, показатель упал благодаря мерам экономии.

Как отмечал представитель Fingrid Туомас Раухала, стране необходимо добиться большего снижения потребления в предстоящие зимние месяцы.

Экономия в октябре стала самой значительной за три месяца. В августе жители Финляндии сократили потребление электричества на три процента, а в сентябре — на семь процентов по отношению к соответствующим прошлогодним месяцам.

По прогнозам Fingrid, зимой пиковые показатели потребления энергии составят 14 400 МВт. Компания на этом фоне призвала финнов продолжать экономить.

Fingrid ранее информировал, что для полноценного обеспечения Финляндии электроэнергией в зимние месяцы необходимо сочетание трех факторов: бесперебойной работы внутреннего энергопроизводства, достаточного объема поставок из Швеции и невысоких температур зимой — в противном случае властям придется прибегать к более жесткой экономии вплоть до веерных отключений электричества в разных районах страны.