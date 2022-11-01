АБУ-ДАБИ, 1 ноя — ПРАЙМ. Проект постройки Транскаспийского газопровода, позволяющего поставлять газ в восточную Европу, остается на повестке Туркмении, заявил вице-премьер страны Шахым Абдрахманов, выступая на конференции ADIPEC. В Туркмении считают перспективы страны по поставкам газа в Европу хорошими

"Транскаспийский проект на сегодняшний день не снимается с повестки дня. Этот проект через Азербайджан, Грузию и дальше в восточно-европейские страны", — сказал он.

Абдрахманов отметил, что вопрос поставок газа в Европу сегодня является одним из самых актуальных для Туркмении.

"Туркменистан поставляет энергоносители по экспортно-магистральным газопроводам в северном направлении — это Россия, в восточном направлении — это КНР, а также Иран. И сейчас мы осуществляем строительство газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия). Реализация ТАПИ позволит снять нагрузку с азиатских рынков, освободившиеся объемы могут быть перенаправлены на европейский рынок", — заметил вице-премьер.

По словам Абдрахманова, Туркения кроме этих проектов развивает и внутреннюю инфраструктуру. "Газопровод Восток-Запад, протяженность которого составляет 800 километров. Он соединяет почти все крупные месторождения Туркменистана, и это может обеспечить все экспортные направления и внутренние потребности Туркменистана", — пояснил он.

Вице-премьер напомнил, что потенциальные ресурсы Туркмении составляют 71,2 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, из которых 53 миллиарда — на суше, 18,2 миллиарда — на море. В стране открыто более 190 месторождений нефти и газа, а запасы крупнейшего месторождения Галкыныш с примыкающими к нему структурами оцениваются в 27,4 триллиона кубометров газа.

Главы стран Каспийской пятерки в августе 2018 года подписали в казахстанском городе Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Туркмения с подписанием конвенции рассчитывала диверсифицировать свой газовый экспорт, решив проблему вывода природного газа на внешние рынки, например, в страны Европы. Ашхабад полагает, что конвенция позволит построить Транскаспийский газопровод по дну Каспия до Азербайджана и подключиться к Трансанатолийскому газопроводу (TANAP).