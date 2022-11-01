МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Россия дала согласие помочь Шри-Ланке решить проблему нехватки топлива, прямые поставки пока не организовали, заявил глава Минэнерго страны Канчана Винджесекера. "Дали заднюю"? В США пересмотрели хитрый план по российской нефти

"Мы запрашивали у российского правительства помощь в обеспечении энергетической безопасности Шри-Ланки. Они дали положительный ответ. Но пока прямых поставок (топлива — ред.) все еще нет", — сказал министр на полях конференции ADIPEC.

По его словам, в данный момент поставки осуществляются через трейдеров в Дубае и Сингапуре, однако некоторые сорта российской нефти не подходят для переработки в стране. Винджесекера добавил, что Шри-Ланка продолжит импортировать "черное золото" из России, если сможем позволить это с точки зрения финансов.

Ранее в сентябре шри-ланкийский министр транспорта Бандула Гунавардана сообщил РИА Новости, что власти страны продолжают обсуждать с Россией просьбу бывшего президента островного государства о кредите на российское топливо, и переговоры "идут хорошо".

Шри-Ланка столкнулась с худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти объявили дефолт по внешнему долгу, который составляет 51 миллиард долларов, на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой Международным валютным фондом (МВФ).

Отмечается, что экономический кризис возник из-за дефицита иностранной валюты в результате ограничения туристического потока на фоне пандемии коронавируса, в результате страна не может закупить достаточно топлива.