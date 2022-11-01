ВАШИНГТОН, 1 ноя — ПРАЙМ. США и ОАЭ заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере чистой энергии, которое позволит привлечь в эту отрасль инвестиции в размере 100 миллиардов долларов, сказано в сообщении на сайте Белого дома. Британцы зимой будут платить за энергию в два раза больше, сообщил оператор

"Наше новое Партнерство для ускорения развития экологически чистой энергии (PACE) будет способствовать финансированию чистой энергии в размере 100 миллиардов долларов в обеих странах, а также активным коммерческим инвестициям и другой помощи развивающимся странам, где развитие чистой энергии не получает достаточного финансирования", — сообщается в пресс-релизе.

В рамках соглашения стороны намерены произвести 100 гигаватт чистой энергии во всем мире к 2035 году. Они также планируют инвестировать в управление вредными выбросами, развитие передовых ядерных технологий и декарбонизацию промышленного и транспортного секторов.

Эмиратское агентство WAM, также сообщило, что ОАЭ и США "вложат 100 миллиардов долларов в проекты "чистой" энергетики для получения 100 гигаватт электроэнергии к 2035 году".

В понедельник министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил на конференции ADIPEC в Абу-Даби, что в 2023 году Эмираты представят обновленный план развития энергетики на ближайшее будущее, где будет предусмотрено увеличение доли "зеленых" источников энергии.