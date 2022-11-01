МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Заявления Японии о желании остаться в проекте разработки нефтегазовых месторождений "Сахалин-1" — символические, в рамках подготовки к судебному иску против России, страна не сохранит свою долю из-за влияния "коллективного Запада", такое мнение РИА Новости высказал директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. В британской ВР не учитывают в своих доходах дивиденды от "Роснефти"

Ранее во вторник министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что правительство нацелено на "сохранение интересов" в "Сахалине-1" и обратились с соответствующей просьбой к имеющей там долю компании Sodeco. По его словам, "Сахалин-1" важен для обеспечения энергобезопасности страны и диверсификации импорта.

"Доли в проекте "Сахалин-1" Япония не получит. Желание Японии остаться в проекте совсем не означает, что Россия это позволит… Сохранение, а скорее, приобретение места в проекте "Сахалин-1" будет сопряжено для Японии с необходимостью инвестировать деньги и технологии в проект, иначе для России участие Японии бессмысленно. Вероятность, что коллективный Запад позволит Японии это сделать, близка к нулю. Поэтому, на мой взгляд, заявления Японии являются символическими, в рамках подготовки к судебному иску против России", — считает Канищев.

По оценкам старшего аналитика компании "БКС Мир инвестиций" Рональда Смита, в прошлом году Япония импортировала 2,4 миллиона баррелей нефти в сутки, в то же время на "Сахалине-1" добывалось около 225 тысяч баррелей. При том что японская компания владеет долей в 30% в проекте, участие в нем обеспечивало не менее 3% импорта страны. Однако он может быть больше, поскольку другие партнеры по проекту могут поставлять свою нефть в Японию, учитывая ее близость, поэтому до 10% японского импорта нефти обычно может поступать с "Сахалина-1", отметил он.

Президент РФ Владимир Путин своим указом в начале октября распорядился, чтобы правительство создало нового — российского — оператора "Сахалина-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Управлять новым оператором должна будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены.

Акционеры консорциума Sodeco наравне с правительством Японии — компаниями Itochu, Japan Petroleum Exploration и Marubeni. Также в число участников "Сахалина-1" входят "Роснефть" (20%) и индийская ONGC (20%). Уже бывший оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел в нем долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, что в итоге остановило там добычу газа и нефти.