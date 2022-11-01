КИШИНЕВ, 1 ноя — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика переживает серьезный энергетический кризис и рискует зимой остаться без газа и электроэнергии. В ПМР назвали снижение поставок Молдавией нарушением договора с "Газпромом"

"Мы переживаем крупный энергетический кризис, и этой зимой мы можем остаться без газа и электричества. Для молдавских потребителей тариф на газ увеличился в шесть раз за последний год и в два раза выше, чем в Румынии. Ситуация с электричеством не менее серьезная", — заявила Санду, выступая перед парламентом Румынии.

По ее словам, "Газпром" вдвое сократил объем газа, поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины тоже прекратились, поэтому обеспечение страны энергоресурсами становится ежедневной задачей властей.

"Несмотря на то, что мы прилагаем серьезные усилия для экономии, а правительство Кишинева пытается помочь людям с низкими доходами, расходы на оплату счетов одной семьи составили 70-75% от дохода. Эта энергетическая уязвимость порождает политический шантаж и вмешательство в демократию, внутреннюю и внешнюю политику", — подчеркнула Санду.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский 21 октября объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.