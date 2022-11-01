МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Разрыв отношений с Россией — историческое беспамятство, нельзя уничтожать возможности возобновления сотрудничества в сфере энергетики. Об этом заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Главный бенефициар. Кому выгоден американский газ по минус два доллара

"Это ответ на заявления, наподобие "никогда больше и ни в коем случае что-либо с Россией": я считаю это историческим беспамятством и с геополитической точки зрения неверным", — сказал он в ходе совместной пресс-конференции с вице-премьером, министром экономики Германии Робертом Хабеком.

Так глава немецкого региона ответил на вопрос журналистов, рассчитывает ли он на возобновление поставок российского газа.

По словам Кречмера, Германия должна использовать энергоносители по конкурентоспособной цене с целью поддержки производства и индустрии. Применение СПГ, подчеркнул он, приведет к сильному "энергетическому голоду", поэтому использовать ресурс для поставленной задачи "скорее всего невозможно".