России и Туркмении нужна координация на энергорынках, считает Матвиенко
Матвиенко: Россия и Туркмения могут координировать усилия на мировых энергетических рынках
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Скоординированные усилия России и Туркмении на мировых энергетических рынках имеют ключевое значение для обеих государств, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Она отметила, что "координация усилий на мировых энергетических рынках имеет ключевое значение для обеих стран".
Матвиенко отметила по итогам встречи с главой верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, что важно уделять внимание развитию экономических связей между странами, в том числе в области энергетики.
Возможными направлениями сотрудничества она, в частности, считает научно-техническое сотрудничество, гуманитарные проекты.
Спикер подчеркнула, что важным направлением двустороннего взаимодействия является межрегиональное сотрудничество России и Туркмении, уточнив, что в этом задействованы порядка 60 российских регионов.
Матвиенко предложила Бердымухамедову в рамках межпарламентской комиссии проанализировать этот опыт.
https://1prime.ru/energy/20221101/838676305.html
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