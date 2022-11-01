МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Скоординированные усилия России и Туркмении на мировых энергетических рынках имеют ключевое значение для обеих государств, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Туркмения не сняла с повестки постройку Транскаспийского газопровода

Она отметила, что "координация усилий на мировых энергетических рынках имеет ключевое значение для обеих стран".

Матвиенко отметила по итогам встречи с главой верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, что важно уделять внимание развитию экономических связей между странами, в том числе в области энергетики.

Возможными направлениями сотрудничества она, в частности, считает научно-техническое сотрудничество, гуманитарные проекты.

Спикер подчеркнула, что важным направлением двустороннего взаимодействия является межрегиональное сотрудничество России и Туркмении, уточнив, что в этом задействованы порядка 60 российских регионов.

Матвиенко предложила Бердымухамедову в рамках межпарламентской комиссии проанализировать этот опыт.