Макрон пообещал помочь Украине подготовиться к зиме
Макрон пообещал Зеленскому, что Франция поможет Украине подготовиться к зиме
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Франция готова помочь Украине подготовиться к зимнему сезону, заявил французский лидер Эммануэль Макрон Владимиру Зеленскому.
"Президент Республики выразил решимость помочь Украине выдержать приближение зимы… Он указал, что Франция усилит свою помощь в этом отношении", — приводятся слова президента Франции в коммюнике Елисейского дворца.
Отмечается, что стороны договорились организовать 13 декабря международную конференцию для поддержки населения в зимний период в Париже, а также двустороннее мероприятие по мобилизации французских компаний.
Телефонный разговор Макрона и Зеленского состоялся во вторник, 1 ноября.
https://1prime.ru/energy/20221101/838676393.html
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