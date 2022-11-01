МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Франция готова помочь Украине подготовиться к зимнему сезону, заявил французский лидер Эммануэль Макрон Владимиру Зеленскому. Politico: Шольц и Макрон собираются объявить торговую войну США

"Президент Республики выразил решимость помочь Украине выдержать приближение зимы… Он указал, что Франция усилит свою помощь в этом отношении", — приводятся слова президента Франции в коммюнике Елисейского дворца.

Отмечается, что стороны договорились организовать 13 декабря международную конференцию для поддержки населения в зимний период в Париже, а также двустороннее мероприятие по мобилизации французских компаний.

Телефонный разговор Макрона и Зеленского состоялся во вторник, 1 ноября.