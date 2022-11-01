2022-11-01T19:36:07+03:00
2022-11-01T19:36:07+03:00
2022-11-01T19:36:07+03:00
2022
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Абхазия запросила у России переток электроэнергии из-за аварии на "Ачгуара"
Энергетика
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Абхазия запросила переток российской электроэнергии из-за аварии на высоковольтной линии "Ачгуара", сообщает РУП "Черноморэнерго". "В очередной раз сработала автоматическая защита... ПРАЙМ, 01.11.2022
энергетика, новости, абхазия, россия, электроэнергия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Абхазия запросила переток российской электроэнергии из-за аварии на высоковольтной линии "Ачгуара", сообщает РУП "Черноморэнерго".
"В очередной раз сработала автоматическая защита ВЛ "Ачгуара". Запрошен переток электроэнергии из Российской Федерации", — сказано в сообщении.
Отмечается, что высоковольтная линия "Ачгуара" была отключена по причине аварии во вторник.