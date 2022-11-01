МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Абхазия запросила переток российской электроэнергии из-за аварии на высоковольтной линии "Ачгуара", сообщает РУП "Черноморэнерго". Ввоз абхазских мандаринов в Россию в этом сезоне вырастет более чем вдвое

"В очередной раз сработала автоматическая защита ВЛ "Ачгуара". Запрошен переток электроэнергии из Российской Федерации", — сказано в сообщении.

Отмечается, что высоковольтная линия "Ачгуара" была отключена по причине аварии во вторник.