МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Лондон не разглашает информацию о плане действий на случай отключения электроэнергии, потому что не хочет, чтобы его связывали с Украиной, пишет газета Guardian со ссылкой на источник. Британцы зимой будут платить за энергию в два раза больше, сообщил оператор

По информации издания, Британия тестирует секретный план действий на случай отключения электроэнергии Programme Yarrow. Согласно документам, с которыми ознакомилась газета, при наихудшем развитии событий все сектора экономики столкнутся с "серьезными нарушениями", которые могут длиться неделю.

"Правительство не хочет разглашения какой-либо информации о Yarrow, так как они (власти) не хотят, чтобы он рассматривался как нечто, связанное с Украиной, энергоснабжением и стоимостью жизни. Но нам нужно думать о том, как мы можем заранее помочь людям. Тот факт, что они говорят об этом, означает, что они действительно обеспокоены тем, что это может произойти", — приводит газета слова источника.

План Yarrow предусматривает ситуацию, при которой страна без предварительного предупреждения лишается доступа к электричеству зимой в отсутствие резервных генераторов. Предполагается, что 60% спроса в стране на электроэнергию будут удовлетворены в период "между вторым и седьмым днем" после начала перебоев.