Средняя за октябрь расчетная цена газа на бирже в Европе снизилась на 34,2% - до 1377 долларов
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов на газ в Европе снижается второй месяц: в октябре она опустилась на 34,2%, по сравнению с сентябрем, примерно до 1377 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
Опрошенные агентством эксперты среди ключевых причин снижения называют заполнение подземных газовых хранилищ (ПХГ) почти до максимума и теплую погоду в европейском регионе, что привело к снижению спроса на газ.
"Ключевая причина снижения цен — погодный фактор. В наиболее энергоемких территориях ЕС держится нехарактерно теплая для сезона теплая погода. При этом ПХГ уже заполнены почти по максимуму. В результате, спрос на отопление еще не начался, а спрос для целей заполнения ПХГ уже упал. Таким образом, на спот рынках сложился избыток предложения, который привел к снижению цен", — говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.
ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА
В октябре цены на газ устойчиво снижались. Если в начале месяца котировки по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах находились у 1700 долларов, то в его второй половине они достигали в ходе торгов минимальных отметок с июня — ниже 950 долларов. Последний торговый день ноябрьские фьючерсы завершили 28 октября, остановившись чуть выше 1150 долларов. При этом декабрьские фьючерсы торговались значительно дороже — выше 1400 долларов. Став ближайшими 31 октября, они перешли к стремительному снижению и за один торговый день опустились ниже 1250 долларов за тысячу кубометров.
Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в октябре снизилась до 1377 долларов (-34,2% в месячном выражении). Для сравнения: в мае показатель составлял 1030 долларов, в июне — 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле — 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Однако в сентябре котировки перешли к снижению и опустились до 2093 долларов (-14,6%).
Исторические максимумы газовые котировки обновили в марте. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара. Цены резко подскочили из-за того, что Европа столкнулась с крупнейшим за последние десятилетия энергетическим кризисом, в то время как экспорт из России — основного поставщика газа — был ограничен на фоне военной операции на Украине и связанных с ней санкций..
ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ
По словам заместителя руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергея Колобанова, заполненность ПХГ почти до максимального уровня не позволяет "дельцам, которые покупают газ с расчетом на будущие перепродажи в пик потребления по сверхвысоким ценам", куда-либо закачивать его для хранения. Соответственно, с их стороны спрос сейчас минимальный.
Кроме того, отмечает эксперт, пока в Европе держится теплая погода, расход энергии на отопление небольшой, и активный отбор газа из ПХГ еще не начался. Также в ряде стран были снижены нормативы на температуру воздуха в жилых и общественных помещениях, что уменьшило текущие затраты энергии на обогрев.
Спрос на газ упал еще и вследствие общей дороговизны энергии. "Жители стали меньше тратить газа и электроэнергии, что также приводит к снижению расхода газа. Часть предприятий, использующих газ в производственных процессах, в том числе в качестве сырья, сократили его применение. То есть текущих поставок газа более чем хватает", — добавил Колобанов.
ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА
Эксперты затрудняются прогнозировать, какими цены на газ в Европе будут предстоящей зимой. По их оценкам, на них будут одновременно и разнонаправленно влиять такие факторы, как погода, спрос в Азии, возможные техногенные и политические ограничения: аварии, диверсии, санкции.
Погода на длительном горизонте, более нескольких недель, — вещь непредсказуемая, подчеркивают эксперты, а риск дефицита газа в случае продолжительных холодов никуда не исчез. Именно поэтому цены газовых фьючерсов с поставкой в зимние месяцы держатся на значительно более высоком уровне, чем цены ближайших поставок. Увеличение спроса на фоне похолодания, отмечает консультант "ВЫГОН Консалтинг" Иван Тимонин, "с высокой вероятностью может привести котировки к прежним значениям, наблюдавшимся ранее в этом году".
Также, хотя доля России в газоснабжении Европы существенно сократилась, оставшиеся трубопроводные поставки из страны европейцы относят к зоне высокого риска. Особенно с учетом терактов на "Северных потоках". Это тоже поспособствует поддержанию котировок фьючерсов на высоком уровне.
Еще одним фактором может стать конкуренция с Азией за сжиженный природный газ (СПГ). "Сейчас, когда спрос на газ небольшой, в портах Европы даже скапливаются газовозы из-за ограничений в приеме газа в европейскую газотранспортную систему. Но гарантировать такое изобилие зимой никто не сможет. Если в Азии начнет увеличиваться потребность в газе, опять начнется ценовая конкуренция за свободные объемы СПГ, и цены начнут стремительно расти.", — говорит Колобанов.
https://1prime.ru/energy/20221102/838678989.html