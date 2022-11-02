МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов на газ в Европе снижается второй месяц: в октябре она опустилась на 34,2%, по сравнению с сентябрем, примерно до 1377 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Цены на газ в Европе опустились до 1190 долларов за тысячу кубов

Опрошенные агентством эксперты среди ключевых причин снижения называют заполнение подземных газовых хранилищ (ПХГ) почти до максимума и теплую погоду в европейском регионе, что привело к снижению спроса на газ.

"Ключевая причина снижения цен — погодный фактор. В наиболее энергоемких территориях ЕС держится нехарактерно теплая для сезона теплая погода. При этом ПХГ уже заполнены почти по максимуму. В результате, спрос на отопление еще не начался, а спрос для целей заполнения ПХГ уже упал. Таким образом, на спот рынках сложился избыток предложения, который привел к снижению цен", — говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

В октябре цены на газ устойчиво снижались. Если в начале месяца котировки по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах находились у 1700 долларов, то в его второй половине они достигали в ходе торгов минимальных отметок с июня — ниже 950 долларов. Последний торговый день ноябрьские фьючерсы завершили 28 октября, остановившись чуть выше 1150 долларов. При этом декабрьские фьючерсы торговались значительно дороже — выше 1400 долларов. Став ближайшими 31 октября, они перешли к стремительному снижению и за один торговый день опустились ниже 1250 долларов за тысячу кубометров. Экспорт СПГ из США сократился в октябре

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в октябре снизилась до 1377 долларов (-34,2% в месячном выражении). Для сравнения: в мае показатель составлял 1030 долларов, в июне — 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле — 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Однако в сентябре котировки перешли к снижению и опустились до 2093 долларов (-14,6%).

Исторические максимумы газовые котировки обновили в марте. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара. Цены резко подскочили из-за того, что Европа столкнулась с крупнейшим за последние десятилетия энергетическим кризисом, в то время как экспорт из России — основного поставщика газа — был ограничен на фоне военной операции на Украине и связанных с ней санкций..

ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ

По словам заместителя руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергея Колобанова, заполненность ПХГ почти до максимального уровня не позволяет "дельцам, которые покупают газ с расчетом на будущие перепродажи в пик потребления по сверхвысоким ценам", куда-либо закачивать его для хранения. Соответственно, с их стороны спрос сейчас минимальный. Испания нарастила мощности по экспорту газа в Европу, сообщило СМИ

Кроме того, отмечает эксперт, пока в Европе держится теплая погода, расход энергии на отопление небольшой, и активный отбор газа из ПХГ еще не начался. Также в ряде стран были снижены нормативы на температуру воздуха в жилых и общественных помещениях, что уменьшило текущие затраты энергии на обогрев.

Спрос на газ упал еще и вследствие общей дороговизны энергии. "Жители стали меньше тратить газа и электроэнергии, что также приводит к снижению расхода газа. Часть предприятий, использующих газ в производственных процессах, в том числе в качестве сырья, сократили его применение. То есть текущих поставок газа более чем хватает", — добавил Колобанов.

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

Эксперты затрудняются прогнозировать, какими цены на газ в Европе будут предстоящей зимой. По их оценкам, на них будут одновременно и разнонаправленно влиять такие факторы, как погода, спрос в Азии, возможные техногенные и политические ограничения: аварии, диверсии, санкции. Energinet сообщила о введении Baltic Pipe в эксплуатацию в Дании

Погода на длительном горизонте, более нескольких недель, — вещь непредсказуемая, подчеркивают эксперты, а риск дефицита газа в случае продолжительных холодов никуда не исчез. Именно поэтому цены газовых фьючерсов с поставкой в зимние месяцы держатся на значительно более высоком уровне, чем цены ближайших поставок. Увеличение спроса на фоне похолодания, отмечает консультант "ВЫГОН Консалтинг" Иван Тимонин, "с высокой вероятностью может привести котировки к прежним значениям, наблюдавшимся ранее в этом году".

Также, хотя доля России в газоснабжении Европы существенно сократилась, оставшиеся трубопроводные поставки из страны европейцы относят к зоне высокого риска. Особенно с учетом терактов на "Северных потоках". Это тоже поспособствует поддержанию котировок фьючерсов на высоком уровне.

Еще одним фактором может стать конкуренция с Азией за сжиженный природный газ (СПГ). "Сейчас, когда спрос на газ небольшой, в портах Европы даже скапливаются газовозы из-за ограничений в приеме газа в европейскую газотранспортную систему. Но гарантировать такое изобилие зимой никто не сможет. Если в Азии начнет увеличиваться потребность в газе, опять начнется ценовая конкуренция за свободные объемы СПГ, и цены начнут стремительно расти.", — говорит Колобанов.