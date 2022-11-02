РИМ, 2 ноя — ПРАЙМ. Газовые хранилища Италии заполнены более чем на 95%, сообщила в среду энергетическая инфраструктурная компания Snam, которая полностью контролирует процесс закачки природного газа в подземные хранилища через свою "дочку" Stogit. Цены на газ в Европе поднялись выше 1200 долларов за тысячу кубов

"Snam сообщает, что по окончании кампании закачки, завершившейся 31 октября, уровень заполнения хранилищ компании Stogit достиг 95,2%. Всего это 11,2 миллиарда кубометров природного газа, к которым добавляются 4,5 миллиарда кубометров стратегических резервов. Национальная энергетическая система сможет также получить доступ к дополнительным 1,1 миллиарда кубометров, которые накоплены в хранилищах других операторов", — отмечается в сообщении.

"Достигнутый результат существенно важен для будущей зимы, и его даже невозможно было себе представить в июле, когда поставленная цель в 90% представлялась серьезным вызовом", — заявил в связи с этим генеральный директор Snam Стефано Веньер.

Он отметил, что достижение этого результата стало возможным благодаря "системной" работе, проведенной правительством, энергетическим регулятором страны Arera совместно со Snam и другими операторами отрасли.

Также, по словам Веньера, в настоящее время уже начата подготовка условий для проведения кампании закачки газа будущим летом, когда нужно будет заместить еще около 2 миллиардов кубометров российского газа.

Ранее глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескальци заявлял, что в 2022 году Италии удастся заместить около половины российского газа, или 9,7 миллиардов кубометров. В 2023 году этот объем достигнет 80%, или, по его словам, 17,6 миллиарда кубометров. А к 2025 году компания намерена полностью отказаться от поставок газа из России.