МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Специалисты МАГАТЭ продолжили мониторить состояние ядерной безопасности на Запорожской АЭС, в скором времени ожидается их ротация, сообщил советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. Минобороны сообщило о новых украинских провокациях на ЗАЭС

"МАГАТЭ вовлечено только в один процесс — этот процесс называется мониторингом состояния ядерной безопасности (на станции). Здесь четыре (представителя МАГАТЭ — ред.). В ближайшее время, насколько нам известно, предполагается их ротация", — сказал он в эфире Первого канала.

Карчаа добавил, что представители "Росэнергоатома" конструктивно взаимодействуют со специалистами агентства.

Кроме того, Запорожская АЭС продолжила работать по ранее утвержденным стандартам. говорить о масштабных изменениях в функционировании объекта не стоит, отметил Карчаа.

По его словам, "лицензии, которые были выданы украинским регулятором продолжат действовать до момента, когда "в свои полные права вступит российский регулятор".